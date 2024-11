Em combate aos crimes de exploração de jogos, PCCE bloqueia R$ 190 mil de contas bancárias

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) deflagrou, nessa terça-feira (5), uma operação que teve como objetivo cumprir um mandado de busca e apreensão em combate aos crimes de exploração de jogos de azar, propaganda enganosa, propaganda abusiva e lavagem de dinheiro. A ofensiva policial ocorreu no município de Eusébio – Área Integrada de Segurança 13 (AIS 13) da Região Metropolitana de Fortaleza.





A operação coordenada pela Delegacia Municipal de Quixeramobim, com apoio do Núcleo Operacional do Departamento de Polícia Judiciária do Interior Sul (DJPI-Sul), teve como objetivo o cumprimento de uma ordem judicial em desfavor de alvo investigado pela prática de jogo de azar conhecido como “jogo do tigrinho”.





Durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão, foram apreendidos, em um imóvel, um automóvel de luxo, computadores, celulares, cartões de crédito e uma quantia em dinheiro. Além disso, foram bloqueados cerca de R$ 190 mil de contas bancárias.





Todo o material apreendido foi conduzido para uma unidade policial. A Polícia Civil segue com as investigações acerca do caso com a finalidade de apurar a extensão dos crimes, bem como, identificar outras possíveis pessoas envolvidas na ação criminosa.





Denúncias





A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As informações podem ser direcionadas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia ou ainda via “e-denúncia”, o site do serviço 181, por meio do endereço eletrônico: https://disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br/





As denúncias também podem ser feitas para o telefone (88) 3441.0302, da Delegacia Municipal de Quixeramobim.