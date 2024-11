PERIGO IMINENTE! Transeuntes temem rompimento de galeria em rua no Campo dos Velhos

O equipamento à época não foi projetado para o fluxo que hoje tem e aos poucos está cedendo.

As placas de concreto de uma galeria que estão cedendo em um trecho da rua Professora HIlma Girão Borges, localizado próximo à Escola Educar Sesc Sobral, no Campo dos Velhos, estão causando medo aos transeuntes. O risco de um acidente é iminente caso não seja feito o conserto. O problema foi denunciado em um grupo de imprensa local por um integrante que expôs o perigo.





“As placas que cobrem a galeria estão se soltando e poderão causar um acidente a qualquer momento devido ao peso dos veículos que passam nessa rua em frente ao colégio do Sesc, no bairro do Campo dos velhos. Já foram várias vezes consertadaso essas placas de concreto, mas elas sempre tão se soltando e causando perigo para os transeuntes”, relatou o participante do grupo.





A galeria, que começa no Parque da Cidade, desemboca em um matagal por trás da Escola Arco-Íris na av. João Frederico Ferreira Gomes. Com percurso de quase um quilômetro, o sistema de drenagem ocupa toda extensão das ruas Professora Hilma Girão e da rua Alemanha com destino ao açude do Javan.





No Google Street View, com imagens de 2012, 2014, 2022 e 2024, é possível ver as ruas antes e depois de serem asfaltadas em meados de 2013 mostrando as lajes da galeria já desgastadas pelo tempo, o que leva a crer que a pavimentação asfáltica foi feita sem reparos no equipamento. É provável que a galeria não tenha sido projetada à época para o fluxo que hoje tem e aos poucos está cedendo.





A assessoria de imprensa da Prefeitura de Sobral não atende às tentativas de contato do Portal Paraíso.





Por Edwalcyr Santos / Sistema Paraíso