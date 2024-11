Polícia Civil apreende mais 10kg de drogas em Barbalha/CE

Uma ação da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) de combate aos grupos criminosos na Região do Cariri, culminou na apreensão de mais 10kg de maconha. A apreensão da droga foi realizada nessa terça-feira (19), no município de Barbalha – Área Integrada de Segurança 19 (AIS 19) do Estado.





Policiais civis do Núcleo de Combate ao Tráfico de Drogas (NCTD) da Delegacia Regional de Juazeiro do Norte iniciaram as diligências logo após receber denúncia de que um imóvel, na região do Sítio Santa Tereza, na zona rural de Barbalha, estava sendo utilizado para armazenar entorpecentes.





No local, as equipes localizaram mais de 10kg de maconha distribuídos em 19 tabletes. Ao perceber a aproximação dos policiais civis, os suspeitos empreenderam fuga. Todos o material ilícito foi levado para a Delegacia Regional de Juazeiro do Norte, onde um procedimento policial foi instaurado para investigar a ação criminosa. A PCCE segue com as investigações acerca do caso.





Denúncias





A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As informações podem ser direcionadas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85)3101-0181, que é o número de WhatsApp, pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia ou ainda via “e-denúncia”, o site do serviço 181, por meio do endereço eletrônico: https://disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br/.





As denúncias podem ser encaminhadas ainda para os números (88) 3102-1116/(88) 3102-1105, da Delegacia Regional de Juazeiro do Norte. O sigilo e o anonimato são garantidos.