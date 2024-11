Polícia Civil captura dupla por homicídios e tráfico de drogas na Capital

Um trabalho rápido da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) culminou no cumprimento de dois mandados de prisão preventiva por crimes de homicídio em desfavor de um homem, de 23 anos. O suspeito, também, foi autuado em flagrante por tráfico de drogas, e uma mulher, de 26 anos, que estava com ele, foi capturada. As prisões aconteceram nessa terça-feira (12), no bairro Canindezinho – Área Integrada de Segurança 9 (AIS 9) de Fortaleza.





O suspeito já possui antecedentes pelos crimes de tráfico de drogas e lesão corporal. O indivíduo é investigado por dois homicídios registrados no primeiro semestre deste ano nos bairros Granja Lisboa e Granja Portugal, ambos na AIS 2.





Durante a ação, os policiais civis localizaram cerca de um quilo de maconha e cocaína distribuídos em pacotes para comercialização, dinheiro em espécie e cinco celulares. A mulher e o homem foram conduzidos para a 2ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) onde foram autuados em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. Em desfavor do homem foram cumpridos os mandados de prisão preventiva por crimes de homicídio. Agora, a dupla encontra-se à disposição do Poder Judiciário.





As investigações foram coordenadas pela 2ª Delegacia do DHPP com apoio da 11ª Delegacia do DHPP e do Departamento de Inteligência Policial (DIP).





(POLÍCIA CIVIL/CE)