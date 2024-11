Polícia Civil captura suspeito de homicídio ocorrido no bairro Aldeota, em Fortaleza/CE

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) prendeu em flagrante, nessa quarta-feira (13), um homem de 30 anos, por um crime de homicídio registrado em uma via pública no bairro Aldeota – Área Integrada de Segurança 15 (AIS 15) de Fortaleza. A captura do suspeito aconteceu na zona rural do município de Ocara (AIS 15) do Estado.





Na última segunda-feira (11), a vítima, um homem de 30 anos, foi lesionada por golpes de um objeto perfurocortante no bairro Aldeota. A vítima não resistiu aos ferimentos e foi a óbito em uma unidade hospitalar.





As investigações foram coordenadas pela 1ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e contaram o apoio do Grupo de Investigação de Seguimento (GISE) e do Núcleo de Inteligência e Operacional do DHPP para a identificação e captura do suspeito. O homem foi localizado em imóvel na cidade de Ocara, região do Maciço de Baturité. No local, os policiais civis apreenderam uma motocicleta e um capacete utilizados pelo indivíduo durante a fuga.





O alvo foi conduzido para a 1ª Delegacia do DHPP, onde foi autuado em flagrante pelo crime de homicídio doloso. As investigações seguem em andamento para elucidar a motivação do crime.