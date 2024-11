POLÍCIA CIVIL DE SOBRAL PRENDE HOMEM SUSPEITO DE ENVOLVIMENTO EM HOMICÍDIO EM VIÇOSA DO CEARÁ/CE

O homem, que já possui uma extensa ficha de antecedentes criminais, já havia sido condenado na Justiça por outro crime.

Em continuidade às ações de combate aos Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLIs) na Região Norte do Estado, um trabalho investigativo realizado pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) resultou na prisão de um homem suspeito de envolvimento em um crime de homicídio, registrado nesse domingo (17), no bairro Santa Cecília em Viçosa do Ceará, que pertence à Área Integrada de Segurança 14 (AIS 14) do Estado. O suspeito foi capturado na tarde dessa segunda-feira (18), na cidade de Sobral (AIS 14).





Logo após o registro do crime, a Polícia Civil iniciou os trabalhos investigativos e identificou um suspeito de envolvimento com o crime. Com as informações apuradas, foi representada pela prisão preventiva do suspeito. O homem já possuía um mandado de prisão em aberto de condenação por regressão de regime. Em ato contínuo, os investigadores identificaram que o homem estaria localizado no município de Sobral e empreenderam diligências, que resultaram na captura do suspeito em uma residência no bairro Residencial Nova Caiçara.





Os trabalhos policiais foram realizados por equipes do Departamento de Polícia Judiciária do Interior Norte (DPJI Norte), que contaram com o apoio do Departamento de Inteligência Policial (DIP), da Delegacia Municipal de Viçosa do Ceará e da Delegacia Regional de Sobral.





Após a captura, o homem foi conduzido para a Delegacia Regional de Sobral, onde foram realizados os procedimentos cabíveis. Na delegacia, foi efetivado o cumprimento do mandado de prisão por regressão de regime. Já nesta terça-feira, foi expedido o mandado de prisão preventiva pelo crime de homicídio e cumprido em desfavor do suspeito, que foi colocado à disposição do Poder Judiciário.





Ficha de antecedentes criminais





O suspeito, um homem, de 26 anos, já possui uma extensa ficha de antecedentes criminais, com passagens por crimes de tentativa de homicídio, ameaça, adulteração de sinal identificador de veículo e corrupção de menores, além de seis registros por crimes de homicídio qualificado e outros quatro registros por crimes de roubo. Durante a captura, foi apreendido um aparelho celular, que será utilizado para subsidiar novas investigações.





Denúncias





A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As informações podem ser direcionadas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia ou ainda via “e-denúncias”, o site do serviço 181, por meio do endereço eletrônico: https://disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br/.





As informações também podem ser encaminhadas para o telefone (88) 3632-1112, da Delegacia Municipal de Viçosa do Ceará. O sigilo e o anonimato são garantidos.