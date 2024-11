Polícia Civil deflagra II fase da Operação Sicários e cumpre 19 mandados de prisão e de busca e apreensão em Boa Viagem e Monsenhor Tabosa/CE

Em mais uma ação de combate aos grupos criminosos, a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) deflagrou, nesta terça-feira (19), a segunda fase da Operação Sicários nos municípios de Boa Viagem – Área Integrada de Segurança 15 (AIS 15) e Monsenhor Tabosa (AIS 16) do Estado. Ao todo, foram cumpridos três mandados de prisão preventiva e 16 mandados de busca e apreensão. Além disso, dois suspeitos foram presos em flagrante por tentativa de homicídio e posse irregular de arma de fogo.





A operação foi realizada em parceria com o Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) e contou com o apoio da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer), da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). Os alvos dos mandados possuem idades entre 27 e 55 anos e são investigados por tentativa de homicídio qualificado e tráfico de drogas. Além disso, um suspeito, de 40 anos, foi autuado em flagrante pelo crime de posse irregular de arma de fogo.





Durante o cumprimento de um dos mandados de busca e apreensão, outro suspeito, de 34 anos, efetuou disparos contra os policiais civis. Nenhum policial ficou ferido e o suspeito foi capturado e autuado em flagrante por tentativa de homicídio qualificado. A operação culminou ainda na apreensão de uma arma de fogo, munições, pinos de cocaína prontos para comercialização, joias e uma quantia em dinheiro.





As investigações foram conduzidas pela Delegacia Municipal de Boa Viagem e contou com o apoio dos policiais civis de Itapipoca, Canindé, Baturité, Redenção, Ocara, Sobral, Ipu, Guaraciaba do Norte e Crateús. Os suspeitos e os itens apreendidos foram conduzidos para a Delegacia Municipal de Boa Viagem onde foram cumpridos os mandados de prisões e lavrados os autos de prisões em flagrante.









I fase da Operação Sicários





Deflagrada em outubro, a I fase da Operação Sicários culminou no cumprimento de cinco mandados de busca e apreensão e no cumprimento de quatros mandados de prisão preventiva contra alvos investigados pelos crimes de homicídio, estupro, associação criminosa, roubo e extorsão.









Denúncias





A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As informações podem ser direcionadas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia ou ainda via “e-denúncia”, o site do serviço 181, por meio do endereço eletrônico.





As informações também podem ser encaminhadas para o telefone (88) 3427-1202, da Delegacia Municipal de Boa Viagem, que também é o WhatsApp. O sigilo e o anonimato são garantidos.