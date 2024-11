POLÍCIA MILITAR NÃO PARA DE TRABLHAR E APREENDE UM ARSENAL NA ZONA RURAL DE SOBRAL

Na tarde desta quarta-feira, por volta das 14h45, a Polícia Militar do Ceará, por meio da equipe do 3° Pelotão da 1aCompanhia do 4° BPRAIO, realizou uma significativa apreensão de armas de fogo, munições e drogas no Distrito de Aracatiaçu, zona rural de Sobral.





A operação teve início após denúncia de que indivíduos, ligados a facções criminosas, teriam promovido um ataque contra um grupo rival no distrito vizinho, Taperuaba. A denúncia incluía um vídeo e possíveis localizações dos suspeitos. Ao chegar ao local, a equipe do RAIO foi recebida com disparos, mas prontamente revidou, forçando os indivíduos a fugirem pelo matagal.





Durante buscas na área e com apoio de equipes do RAIO Sobral, Destacamento Policial de Taperuaba e uma viatura da 2ªCia/3°BPM (Forquilha), as equipes localizaram um suspeito, que, após ser confrontado com o vídeo, entregou duas armas que estavam em sua posse e indicou outra residência onde estavam armazenadas mais sete armas de fogo. No total, foram apreendidos nove armas, sendo quatro revólveres, uma pistola, três espingardas e um rifle, além de munições de diferentes calibres e 84 gramas de cocaína.





Todo o material apreendido foi conduzido à Delegacia Municipal de Sobral, onde os procedimentos legais foram formalizados.





Fonte: PMCE