VEXAME SOBRAL: Moradora de casa de taipa pede ajuda para levantar sua casa de alvenaria

A casa de taipa está localizada no bairro Logradouro no distrito de Aracatiaçu.

Uma residente do bairro Logradouro no distrito de Aracatiaçu, de nome Eveline Lima, 30, que mora numa casa de taipa com duas repartições, sem instalação de água e luz, pede ajuda para construir o imóvel de alvenaria. A jovem é mãe solteira, está desempregada e tem medo que a casa desabe sobre ela e seu filho de apenas 1 ano e 8 meses. Por causa do estado da tapera, Eveline disse para o Sistema Paraíso que dorme na casa de sua irmã.





Além do iminente risco de desmoronamento, a casa de taipa esconde outros perigos como a hospedagem de insetos e animais peçonhentos. Em Sobral, o projeto João de Barro, que tem o objetivo de ajudar famílias carentes a construir ou recuperar suas casas, está parado há anos. Em 2020 foram entregues as primeiras 14 casas do projeto no município e de lá pra cá não se tem informações sobre as demais pessoas beneficiadas. O projeto arrecada materiais de construção e é vinculado à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.





Eveline disse que só tem o ganho do programa Bolsa Família e não dá para construir sua casa. “Estou precisando de ajuda como material e alimento porque eu não tenho condições, só recebo o Bolsa Família”, suplicou Eveline.





Para ajudar a construir a casa da jovem envie pix para evelinelima146@gmail.com – Eveline Lima de Sousa – Nubank.





A assessoria de imprensa da Prefeitura de Sobral não atende às tentativas de contato do Portal Paraíso.





Via portal Sistema Paraíso / Edwalcyr Santos