A VIOLÊNCIA EM SOBRAL É AVASSALADORA! HOMEM É EXECUTADO NO BAIRRO VILA RECANTO I

Um crime de homicídio a bala foi registrado na tarde desta domingo, dia 1, na Vila Recanto I. Segundo informações, um jovem identificado por José Henrique foi morto depois que criminosos invadiram uma casa onde a vítima se encontrava e efetuaram uma rajada de balas na cabeça da vítima, infelizmente o jovem foi a óbito no local.





De acordo ainda com as informações, a vítima seria do bairro Alto do Cristo.





O criminosos fugiram logo após o crime, tomando destino ignorado.





A Polícia Militar esteve no local da ocorrência, realizando os procedimentos de praxe.





A Polícia Civil já tem informações preliminares e está investigando o crime.





Sobral registra 106 homicídios dolosos no corrente ano!