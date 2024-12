Estudante de medicina condenado por tráfico de drogas é preso na faculdade

Ele havia sido preso em 2018 por tráfico de drogas em Juazeiro do Norte, e foi condenado a 13 anos de prisão.





Um estudante de Medicina do Ceará, identificado como Pedro Henrique Moraes, foi preso por tráfico de drogas na última quinta-feira (28) em Pernambuco. Ele havia sido condenado a 13 anos de prisão e foi localizado pela polícia em uma faculdade da cidade de Olinda, onde estudava para se tornar médico.





Pedro Henrique foi preso inicialmente em novembro de 2018, em Juazeiro do Norte, suspeito de vender drogas na região do Cariri. Conforme a Secretaria de Segurança Pública do Ceará, ele atuava com um comparsa, identificado como Samuel Barbalho, vendendo drogas para universitários de classe média e alta.





Após a prisão, ele foi autuado pelo crime de tráfico de drogas, mas foi solto pouco depois de quatro meses para aguardar o julgamento em liberdade. No período em que respondia o processo, ele se mudou para o estado do Pernambuco, onde passou a cursar medicina.





Mais tarde, Pedro Henrique foi condenado a 13 de prisão pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas. A pena deve ser cumprida em regime inicialmente fechado.





Após a condenação e com a emissão do mandado de prisão, a Polícia Civil do Ceará conseguiu identificar a localização do alvo, que teve a prisão realizada em parceria com a Polícia Civil pernambucana. Ele foi conduzido a uma unidade policial e está à disposição da Justiça.





Fonte: G1