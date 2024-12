Biden concede perdão 'total e incondicional' ao filho Hunter, impedindo sua prisão

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, concedeu perdão "total e incondicional" ao seu filho, Hunter Biden, na noite deste domingo (1º), evitando uma possível sentença de prisão por condenações federais sobre a compra ilegal de arma e pela sonegação de US$ 1,4 milhão em impostos.





O perdão significa que Hunter não será sentenciado por seus crimes e evita que ela seja preso. O presidente eleito Donald Trump não pode revogar o perdão. Anteriormente, Biden havia prometido que não iria usar os poderes extraordinários da presidência para beneficiar membros da família.





"Hoje, assinei um perdão para meu filho Hunter", declarou Biden neste domingo, alegando que a acusação contra ele foi motivada politicamente e um "erro judicial".





"As acusações nesses casos surgiram apenas após vários de meus oponentes políticos no Congresso as instigarem para me atacar e se oporem à minha eleição", afirmou Biden. "Nenhuma pessoa razoável que analise os fatos dos casos de Hunter pode chegar a outra conclusão além de que ele foi alvo apenas porque é meu filho."





A decisão ocorre semanas antes de Hunter Biden receber sua sentença no caso de armas e de sua confissão de culpa nas acusações fiscais, e menos de dois meses de Donald Trump retornar à Casa Branca.





Fonte: g1