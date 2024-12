Polícia Civil prende no Maranhão suspeito de crimes em Sobral e região

O suspeito tem uma ficha criminal extensa incluindo homicídio, tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo.

A Polícia Civil do Ceará, com o apoio da Polícia Civil do Maranhão, prendeu nessa sexta-feira (29) um homem de 28 anos acusado de integrar uma organização criminosa atuante em Sobral e região. A operação ocorreu no município de Barreirinha, no Maranhão, após investigações conduzidas pelo Núcleo de Combate ao Crime Organizado (NCCO) da Delegacia Regional de Sobral.





O suspeito, que tem uma ficha criminal extensa, incluindo homicídio, tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo, é apontado como líder de um grupo criminoso com origem no Rio de Janeiro e atuação na cidade de Tianguá, na região norte do Ceará. A prisão foi possível graças ao trabalho conjunto do NCCO e do Departamento de Inteligência (DIP), que localizou o alvo e articulou a operação com as autoridades maranhenses.





No local da captura, as equipes apreenderam drogas, um veículo clonado, munições e carregadores. Após a prisão, o suspeito foi encaminhado a uma delegacia no Maranhão, onde teve o mandado de prisão preventiva cumprido e ficou à disposição do Poder Judiciário.





A ação representa mais um passo no combate às organizações criminosas que atuam em diferentes estados, reforçando a integração entre as forças de segurança pública.





Com informações de Edwalcyr Santos / Sistema Paraíso