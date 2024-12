COV4RDIA: Mulher de 84 anos é vítima de estupro em sua residência e tem o celular levado pelo agressor

Uma idosa foi vítima de estupro em sua residência, situada no bairro Benedito Bentes, em Maceió, e foi encontrada ensanguentada por vizinhos no Conjunto João Sampaio, na manhã de quarta-feira (18). Segundo as autoridades, o suspeito, de 37 anos, já responde a dois inquéritos por violência doméstica. A Polícia Civil (PC) está investigando o caso.



A vítima foi socorrida por moradores da região, que a encontraram em estado de desespero, chorando e com sinais de agressão. Uma das vizinhas relatou que, por volta das 5h, um homem a chamou para ajudá-la a prestar socorro à idosa. Juntos, eles usaram um pano para estancar o sangue da vítima.



De acordo com o Boletim de Ocorrência (BO), o suspeito, que era vizinho da idosa, também furtou o celular da mulher antes de fugir do local. A delegada Rebecca Cordeiro informou que o homem já possui registros de violência doméstica, sendo investigado por agredir tanto a companheira quanto o irmão.



A vítima foi encaminhada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao Hospital da Mulher, onde permanece internada. Por se tratar de um caso sensível, a Polícia Civil manterá a confidencialidade dos detalhes até a conclusão do inquérito.



Fonte: Gazeta Brasil