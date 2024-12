PM prende homem acusado de furto e população fica contra a PM; VEJA VÍDEO

Em uma ação coordenada, a Polícia Militar de Santa Rita de Minas, com o apoio de reforços estratégicos, conseguiu localizar e prender um indivíduo acusado de uma série de furtos em diversos locais da cidade. A operação foi intensificada após várias denúncias de moradores e comerciantes, que relataram uma série de incidentes nas últimas semanas.





Segundo informações da polícia, o suspeito, cujo nome não foi divulgado, vinha agindo de forma furtiva em diferentes pontos da cidade, aproveitando-se de momentos de distração das vítimas para cometer os crimes. Os furtos ocorreram em residências, comércios e até em veículos estacionados nas ruas.





A operação que culminou na prisão do acusado foi meticulosamente planejada e contou com a colaboração de diversas unidades da Polícia Militar. A partir das denúncias recebidas, os policiais realizaram diligências e monitoramento constante, o que permitiu identificar e rastrear os movimentos do suspeito.





Fonte: Oia Notícias