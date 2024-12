EUA intensificam ataques aéreos na síria para impedir retorno do estado islâmico após queda de Assad

O Comando Central dos Estados Unidos (CENTCOM) realizou dezenas de ataques aéreos em acampamentos e locais conhecidos de operativos do ISIS no centro da Síria neste domingo. A ofensiva tem como objetivo impedir que o grupo terrorista se aproveite da instabilidade gerada pela queda do regime do ditador sírio Bashar Assad.





Após mais de 50 anos de domínio da família Assad sobre a Síria, o presidente Bashar Assad foi forçado a fugir para a Rússia, onde recebeu asilo, após uma coalizão de grupos radicais islâmicos lançar uma ofensiva que resultou na captura da capital síria, Damasco.





Em comunicado, o CENTCOM afirmou que as operações realizadas fazem parte de uma missão contínua para “desestabilizar, enfraquecer e derrotar o ISIS”. A principal meta é evitar que o grupo terrorista retome atividades no país, especialmente em áreas centrais da Síria.





Durante a operação, as forças do CENTCOM atacaram mais de 75 alvos, utilizando aviões da Força Aérea dos EUA, como os B-52, F-15 e A-10. As avaliações dos danos ainda estão em andamento, mas o CENTCOM afirmou não haver indicações de que civis tenham sido mortos nas ações.





Além disso, o CENTCOM ressaltou que continuará com as operações, em colaboração com aliados e parceiros regionais, para dificultar as capacidades operacionais do ISIS durante esse “período dinâmico na Síria”.





“Não há dúvidas – não vamos permitir que o ISIS se reconstitua e aproveite a atual situação na Síria”, declarou o General Michael Erik Kurilla. “Todas as organizações na Síria devem saber que as responsabilizaremos caso se associem ou apoiem o ISIS de qualquer forma.”





Essa ação ocorre em meio a um cenário de incertezas na Síria, com o enfraquecimento do regime de Assad e a constante ameaça de grupos terroristas tentando se reorganizar no território. O CENTCOM reafirma o compromisso dos EUA em garantir que o ISIS não recupere sua força no país e que qualquer envolvimento com o grupo será rigorosamente combatido.





(Gazeta Brasil)