Passageiro tenta tomar controle de voo e desviar para os EUA; vídeo mostra ação a bordo

Neste domingo (8), o voo 3041 da companhia aérea Volaris, que fazia a rota Bajío-Tijuana, precisou realizar um pouso de emergência no Aeroporto de Guadalajara. A medida foi tomada após Mario “N”, um homem de 31 anos, tentar tomar o controle da aeronave para desviá-la em direção aos Estados Unidos.





Durante a tentativa, houve um confronto no qual a tripulação e alguns passageiros conseguiram imobilizar o suspeito, que foi entregue às autoridades. Mario justificou suas ações afirmando que havia recebido ameaças de sequestro contra sua família caso continuasse a viagem rumo a Tijuana. Ele viajava acompanhado da esposa e de dois filhos menores de idade, que também desembarcaram junto com ele após o incidente.





Em comunicado, a Volaris informou que “a tripulação agiu conforme os procedimentos de segurança estabelecidos e em total alinhamento com os protocolos da companhia”.





De acordo com os primeiros relatos da imprensa local, Mario “N” teria agido sozinho. No momento em que era transportado para a delegacia, ele ficou ferido após provocar um acidente envolvendo a viatura que o levava.





Imagens divulgadas por testemunhas mostram o momento em que o homem é imobilizado por passageiros, enquanto a tripulação tentava acalmar os demais ocupantes. Após o incidente, as autoridades liberaram o avião, que seguiu viagem para Tijuana, onde pousou por volta das 16h.





Jesus, um dos passageiros que ajudaram a conter o agressor, revelou à imprensa local que Mario confessou estar tentando chamar atenção para o caso de violência contra sua família. Jesus também conseguiu persuadi-lo a se render pacificamente, garantindo que sua esposa e filhos pudessem deixar a aeronave sem maiores transtornos.









Posição da Volaris





Em nota oficial, a Volaris lamentou os transtornos causados pelo ocorrido e reforçou que “a segurança dos passageiros e da tripulação é a prioridade máxima da companhia”. A empresa também destacou que colabora com as autoridades para o esclarecimento dos fatos e enfatizou seu compromisso com medidas que garantam a segurança durante todas as operações.





O caso está sob investigação, e as autoridades ainda apuram as circunstâncias que levaram Mario “N” a cometer o ato.