EXPLOSÃO de casos de covid é registrado no Ceará

Com novas sublinhagens do coronavírus se espalhando, 40,7% dos testes dão positivo; Fortaleza lidera o número de casos confirmados em 2024.

A circulação de novas variantes do coronavírus no Ceará provocou um aumento expressivo de casos, com 5.140 infecções confirmadas desde a última semana de novembro, sendo 2.034 apenas entre 1º e 5 de dezembro. Segundo a Secretaria da Saúde (Sesa), 40,7% dos testes realizados na última semana foram positivos, totalizando mais de 14,3 mil casos em 2024. Fortaleza liderou em casos absolutos com 4.704 registros, seguida por Russas (400), Maracanaú (389), Sobral (367) e Aracati (366). As cidades com maior incidência nas últimas quatro semanas foram Fortim (122), Pindoretama (116), Aracati (366), Mulungu (52) e Beberibe (253). Os números ainda estão sendo atualizados pela Sesa.





(Blog César Wagner)