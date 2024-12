Filha é suspeita de mandar m4tar o pai por herança de R$ 3 milhões

Uma mulher foi presa suspeita de mandar o próprio pai em razão de uma herança avaliada em R$ 3 milhões. A prisão ocorreu na última sexta-feira (20/12), em Campos Verdes, no norte goiano. Segundo as investigações, o crime foi cometido em 1º de abril, na zona rural de Campinorte.





Conforme a Polícia Civil de Goiás (PCGO), a herança incluía 20 alqueires de terra, 110 cabeças de gado, quatro imóveis em Campinorte e uma quantia em dinheiro em conta bancária. A filha da vítima é a única herdeira.





Além da mulher, o marido dela foi preso. À PCGO, a suspeita informou que o marido foi o responsável por organizar o crime, porém, alegou que não o denunciou por medo.





Movimentação bancária





De acordo com o delegado responsável pela investigação do caso, Peterson Amin, após o homicídio a mulher tentou movimentar o dinheiro do pai na conta bancária e chegou a vender cabeças de gado cerca de três meses depois da morte dele.





Segundo a Polícia Civil, o pai da suspeita foi morto em uma emboscada após ser abordado por três homens enquanto pilotava uma motocicleta. Ele foi atingido por dois tiros.





Conforme o investigador, a filha e o genro contrataram um executor com a promessa de pagar o valor de R$ 20 mil. Esse homem, por sua vez, contratou outros dois comparsas para realizar o crime.





O homem contratado pelo casal para cometer o crime está foragido da Justiça, conforme a Polícia Civil.





Fonte: Metrópoles