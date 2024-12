Grave acidente na BR-116 em Minas Gerais deixa pelo menos 38 mortos

Um grave acidente ocorrido na madrugada deste sábado (21), na BR-116, na altura da Lajinha, zona rural de Teófilo Otoni, Minas Gerais, deixou pelo menos 38 mortos. O ônibus, da empresa ENTRAM, seguia de São Paulo para Jequié, na Bahia, transportando 45 passageiros, quando o motorista perdeu o controle da direção após o estouro de um pneu.





De acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), o veículo invadiu a contramão da rodovia e colidiu frontalmente com uma carreta carregada de pedras. Após o impacto, o ônibus pegou fogo e saiu da pista. Treze pessoas conseguiram escapar com vida e foram encaminhadas para atendimento médico pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). A maioria das vítimas fatais foi carbonizada.





Além do ônibus e da carreta, um carro de passeio que seguia atrás também se envolveu no acidente. Apesar do impacto, os três ocupantes do automóvel sobreviveram. Equipes do Corpo de Bombeiros trabalharam por várias horas no local, controlando as chamas e retirando corpos das ferragens. Até o momento, foram confirmadas 38 mortes, mas o número pode aumentar à medida que o veículo seja totalmente inspecionado.





A operação contou com o apoio de quatro viaturas dos bombeiros, além da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Polícia Militar e equipes do SAMU. O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, lamentou o ocorrido por meio de suas redes sociais. “Toda minha solidariedade aos familiares e amigos. Estamos trabalhando para que as famílias das vítimas sejam acolhidas para enfrentar de forma mais humanizada possível essa tragédia às vésperas do Natal, uma data tão significativa para todos”, escreveu.





