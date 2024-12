Homem acusado de matar técnica de enfermagem em Varjota/CE é condenado a 18 anos de prisão

O homem acusado de matar a técnica de enfermagem Dulce Maria Araújo de Sousa no município de Varjota, no interior do Ceará, foi condenado a 18 anos de prisão. Pedro Ivo de Lima Neto foi julgado nesta terça-feira (10).





O crime aconteceu no dia 28 de setembro de 2023, na localidade de Jatobá. O homem teria ido ao imóvel da ex-mulher, para discutir com ela. Dulce Maria Araújo de Sousa, de 22 anos, foi baleada pelo ex-cunhado quando tentava defender a irmã. A mulher foi socorrida para uma unidade hospitalar, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.





No dia 29 de setembro, uma arma de fogo que teria sido utilizado no crime foi apreendida. Uma criança de 11 anos, filho do suspeito, também foi localizada no mesmo dia e encaminhada para uma avaliação médica. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a criança passou por avaliação após ser resgatada.





Ele foi preso três dias depois do crime, em 1º de outubro. Após ser preso, ele foi conduzido para a unidade policial, onde foi autuado em flagrante pelos crimes de feminicídio, lesão corporal e crime contra a liberdade pessoal. No mesmo dia, ele foi submetido a uma audiência de instrução e julgamento na Vara Única da Comarca de Reriutaba.









A cena





Imagens coletadas por uma câmera de segurança mostram o momento que o homem estava na frente da casa da ex-mulher, ameaçando-a com uma espingarda. Em determinado momento, a técnica de enfermagem jogou uma pedra contra o ex-cunhado. O homem reagiu e atirou diversas vezes contra a jovem, que foi atingida no braço e no tórax.





Ao ouvir os disparos, a irmã da vítima, que estava trancada em uma casa vizinha com as duas filhas, saiu desesperada. Ao ver a ex-mulher, o homem a atacou com duas coronhadas na cabeça. Nesse momento, a mãe das duas mulheres pegou um pedaço de cerâmica e saiu correndo na direção do homem, que deixou o local em seguida.





