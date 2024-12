HOMEM É EXECUTADO COM VÁRIOS TIROS EM VIÇOSA DO CEARÁ/CE

Na noite do último domingo (29), por volta das 23h20, um homicídio por disparo de arma de fogo foi registrado na rua Afonso Marques, no bairro Santa Cecília, em Viçosa do Ceará. A vítima, identificada como José William Fernandes Ferreira, de 37 anos, foi encontrada morta dentro de sua residência, próximo à porta de entrada.





De acordo com a Polícia Militar, José William foi alvejado na cabeça após abrir a porta de sua casa para dois indivíduos que chegaram ao local e realizaram os disparos. Após o crime, os suspeitos fugiram em uma motocicleta modelo XRE de cor branca, tomando rumo ignorado.





A área foi isolada pela equipe policial até a chegada da perícia. O óbito foi confirmado por uma equipe médica no local. Segundo informações de familiares, os autores do crime bateram na porta da casa e dispararam logo após a vítima atender.





Ainda segundo o levantamento inicial da polícia, José William tinha antecedentes criminais por furto.





A Polícia Civil de Viçosa do Ceará irá investigar o crime, através de inquérito policial.





Com Ibiapaba Online