INTERNAUTA FAZ DENÚNCIA CONTRA A EDUCAÇÃO "NOTA 10" DE SOBRAL

"Denuncia aí:

A Escola Raimundo Nonato de Sales está sem sala de Atendimento Educacional Especializado para os alunos com deficiência, Tea, Tdah... como é que a professora do AEE irá fazer as intervenções pedagógicas para os alunos que mais precisam de atenção?

A comunidade do Distrito Salgado dos Machados solicita do órgão competente da Educação uma Sala de Recursos Multifuncional-AEE para melhor desempenhar suas intervenções e levar autonomia e independência para as crianças e adolescentes."