Oscar Rodrigues tomará posse como prefeito de Sobral dia 1º de janeiro

Na ocasião estarão presentes além dos vereadores eleitos, todo o secretariado que farão parte de sua gestão.

O prefeito eleito de Sobral, Oscar Rodrigues (União Brasil) e sua vice Dra. Imaculada Dias, depois de diplomados, tomarão posse nesta quinta-feira 1º de janeiro de 2025, às 17h na Câmara Municipal de Sobral. O evento acontecerá no Plenário 5 de Julho com a presença dos vereadores eleitos e suplentes, além de autoridades.





Já às 19h no paço municipal de Sobral à rua Viriato de Medeiros, 1250 – Centro, acontecerá a Cerimônia de Transmissão de Cargo. Na ocasião estarão presentes todo o secretariado dentre eles alguns já divulgados na imprensa como:





Procuradora Geral do Município: Gustavo Judhar

Ouvidora: Dra. Imaculada

Assistência Social: Vanessa Braga

Secretaria de Governo: Zezão

Secretaria de Infraestrutura: Hermenegildo Neto

Secretaria da Juventude: Igor Bezerra

Secretaria de Saúde: Michele Alves





Em seu perfil no Instagram o prefeito eleito fez uma postagem convidando a todos o evento de posse e de transmissão de cargo com a seguinte mensagem: “Conto com a presença de todos neste momento de começarmos um novo tempo para todos em nossa querida Sobral”.





Por Edwalcyr Santos / Sistema Paraíso