Nardoni e Jatobá passarão Réveillon em condomínio de luxo

O casal de criminosos Alexandre Nardoni e Carolina Jatobá irão passar o Réveillon em Acapulco, um condomínio de luxo no Guarujá, após receberem autorização judicial para passar o Ano Novo com parentes. Em petição à Justiça, Nardoni alega que o pedido está dentro das conformidades com a Lei de Execução Penal da ressocialização dos condenados. O casal foi preso em 2008 pelo homicídio de Isabella Nardoni, filha de Alexandre, quando o casal jogou a vítima de apenas cinco anos pela janela do 6º andar já morta por agressão física. Por causa disso, Nardoni e Jatobá foram condenados a 30 e 26 anos de cadeia em 2010 pelo homicídio culposo, respectivamente.





Contudo, em 2017 e 2019 o casal conseguiu alterar para o regime semiaberto, e posteriormente ao regime aberto em 2023 e 2024. Desde sair do presídio de Tremembé, Carolina Jatobá mora em em um condomínio de luxo do pai de Alexandre na zona norte de São Paulo e deseja criar um ateliê próprio de costura. Enquanto isso, Alexandre Nardoni conseguiu alterar para o regime aberto e ingressou com um MEI em 2024 para trabalhar de dia, mas tem de comparecer para um albergue nas noites e nos fins de semana.





Vale lembrar que essa não é a primeira vez que o casal consegue uma “saidinha” para frequentar eventos neste ano de 2024. Em março, o casal recebeu uma autorização judicial para serem padrinhos de casamento na norte zona da capital paulista.





Com informações "o hoje"