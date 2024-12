MUITA BALA E S4NGUE NA NOITE DESTE DOMINGO(29) NA CIDADE DE SOBRAL!

Na noite deste domingo (29), uma perseguição policial que começou na localidade de Baracho, em Sobral, se estendeu até o bairro Padre Palhano, e resultou em uma troca de tiros e prisões. A ação envolveu um veículo Kwid preto com vários ocupantes, incluindo três mulheres e um homem.





Durante a perseguição, um dos homens foi atingido por um tiro na perna. Ele foi socorrido pela polícia e encaminhado para a Santa Casa de Sobral, onde recebe atendimento médico. Paralelamente, um rapaz e as três mulheres que estavam no veículo foram detidos e apresentados ao delegado plantonista na delegacia de Sobral.





De acordo com as informações, além das prisões, a polícia apreendeu uma pistola, celulares e munições durante a operação. As investigações seguem em andamento para esclarecer os detalhes da ação e a motivação dos suspeitos.





A ocorrência segue em andamento, com a polícia militar atuando na elucidação do caso.





Com informações do portal Sobral Online