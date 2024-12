MULHER MORRE BALEADA APÓS MOTORISTA DE APLICATIVO ENTRAR POR ENGANO EM COMUNIDADE DO RIO

Uma passageira morreu na noite deste sábado (28) após o motorista de aplicativo que a levava entrar por engano na favela do Fontela, em Vargem Pequena, na zona oeste do Rio.





A vítima, identificada como Diely da Silva Maia, de 34 anos, moradora de São Paulo, passando férias no Rio, estava sentada no banco de trás do veículo quando foi atingida. Ela morreu na hora.





O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios, que tenta descobrir as circunstâncias do crime, assim como identificar os responsáveis pelos disparos.





O motorista, Anderson Sales Pinheiro, também foi alvo de disparos e contou aos policiais militares que teve o carro alvejado logo que entrou na comunidade.





Ele está internado no Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, também na região oeste da cidade.





