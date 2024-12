Mãe é presa por acorrentar filha a árvore em Palmeirais

Caso de maus-tratos em zona rural envolve jovem de 28 anos no Piauí.

Uma mulher de 28 anos foi encontrada acorrentada a uma árvore no quintal de sua casa, na zona rural de Palmeirais, a 100 km de Teresina. A mãe da vítima foi presa em flagrante após justificar a ação como forma de “evitar fugas”, devido à esquizofrenia da filha. O caso, denunciado anonimamente, está sendo investigado pela Polícia Civil do Piauí.





O Que Aconteceu





Denúncia e Resgate: A Polícia Militar do Piauí recebeu uma denúncia anônima sobre maus-tratos na zona rural de Palmeirais. No local, os policiais encontraram uma mulher de 28 anos acorrentada pelo tornozelo a uma árvore no quintal de casa, onde vivia com a mãe, irmã e padrasto. Justificativa da Mãe: A mãe alegou que a jovem, diagnosticada com esquizofrenia, era presa para evitar fugas, já que ela não obedecia aos familiares. A prática foi considerada uma violação dos Direitos Humanos, levando à prisão da mãe em flagrante.





Investigação: A Polícia Civil do Piauí investigará o caso para apurar possíveis abusos ou negligências e garantir assistência à vítima. A jovem será avaliada por órgãos de proteção social e saúde mental.





Fonte: PI24h