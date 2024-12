"MAIOR LAXANTE DO BRASIL" : Procurador condenado a pagar R$ 90 mil a Gilmar Mendes.

Ofensa de 2018 em entrevista rende decisão definitiva no STF.

O procurador Fernando Aurvalle da Silva Krebs, do Ministério Público de Goiás, foi condenado a pagar R$ 90 mil ao ministro Gilmar Mendes, do STF, por tê-lo chamado de "maior laxante do Brasil" em uma entrevista de 2018, onde afirmou que Mendes "solta todo mundo, sobretudo os criminosos de colarinho branco". A decisão, assinada pelo ministro Nunes Marques, tornou-se definitiva no último dia 31, e o valor final foi calculado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) para cumprimento da sentença.