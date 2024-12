Morre Ney Latorraca, ícone da dramaturgia brasileira

O ator deixa um legado incomparável, consolidando-se como um dos maiores nomes da dramaturgia brasileira.

O ator Ney Latorraca faleceu na manhã desta quinta-feira no Rio de Janeiro, aos 80 anos. A Clínica São Vicente, onde ele estava internado, confirmou a informação, mas, a pedido da família, não revelou a causa da morte.





Nascido em Santos, no dia 25 de julho de 1944, Ney Latorraca cresceu em uma família de artistas, o que influenciou sua trajetória desde cedo. Aos seis anos, começou a carreira artística com participações na Rádio Record. Aos 19, estreou nos palcos com a peça Pluft, O Fantasminha, de Maria Clara Machado, marcando o início de uma caminhada que atravessaria décadas.





Sua versatilidade o levou a atuar em diversas emissoras, incluindo Tupi, Cultura, Record e SBT. No entanto, foi na TV Globo, onde estreou em 1975, que conquistou o grande público com personagens icônicos. Entre eles, destacam-se Barbosa, do humorístico TV Pirata, e Vlad, da novela Vamp, que marcaram gerações com sua interpretação cativante e estilo inconfundível.





Com uma carreira brilhante no teatro, cinema e televisão, Ney Latorraca deixa um legado incomparável, consolidando-se como um dos maiores nomes da dramaturgia brasileira.





Via Sistema Paraíso