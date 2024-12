MOTOTAXISTA É ASS4SSINADO COM VÁRIOS GOLPES DE FACA EM UBAJARA/CE

Um moto taxista acaba de ser morto com vários golpes de faca na localidade de sítio do meio zona rural do município de Ubajara.





A vítima identificada como Cesário Vieira de Souza, que tinha 51 anos de idade, foi encontrada por populares caída ao solo com várias perfurações pelo corpo e também no seu rosto. A equipe do SAMU do município foi acionada e socorreu a vítima, levando ao hospital Francisca Belarmino da Costa, porém, Cesário não resistiu e faleceu ao dar entrada no hospital.





A polícia trabalha afim de esclarecer informações acerca do que teria acontecido com Cesário, já que a hipótese de assalto pode ser considerada descartada, pois a motocicleta, a bata e o celular da vítima estavam no local aonde o mesmo foi encontrado.





O rabecão já foi acionado e irá fazer a remoção do corpo e o encaminhará ao IML na cidade de Sobral. A polícia militar trabalha no intuito de obter mais informações e ir em busca dos suspeitos de terem tirado a vida do moto taxista.





A Polícia Civil irá investigar a autoria e a motivação do crime.





Com informações de TV Ibiapaba