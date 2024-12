NOTA CRÍTICA : Intolerável desvio de conduta na Polícia Militar Paulista

Abusos de policiais militares em São Paulo revelam despreparo, autoritarismo e ameaçam direitos fundamentais.

Os recentes episódios envolvendo policiais militares em São Paulo revelam uma preocupante escalada de abusos de autoridade e uso desproporcional da força. Casos como o de um homem rendido sendo jogado de uma ponte, outro alvejado mesmo com os braços erguidos, e o trágico desfecho de um jovem desarmado atingido por vários disparos nas costas após furtar sabão em um supermercado, expõem uma conduta que mais se assemelha à de marginais do que à de agentes do Estado.





Esses acontecimentos suscitam questões inquietantes: o que está por trás dessa sequência de arbitrariedades? O despreparo? fatores psicológicos? A impunidade e a cultura do autoritarismo parecem ter se enraizado em setores da corporação, resultando em tragédias que solapam a confiança pública. Quando policiais, investidos da responsabilidade de proteger vidas, passam a atuar como executores de sentenças arbitrárias, o próprio Estado de Direito é colocado em xeque.





É inaceitável tamanha violência por aqueles que deveriam ser os primeiros a garantir a ordem e a justiça. A sociedade exige respostas contundentes, investigações imparciais e punições exemplares. A manutenção de uma força policial que atua fora dos limites da lei não é apenas uma falha administrativa; é uma ameaça direta aos princípios democráticos e aos direitos fundamentais que deveriam nos guiar como nação.





(Cesár Wagner)