QUEM PROCURA, ACHA: PM aposentado manda dois assaltantes direto para “pedra do IML”; vídeos - CENAS FORTES

As redes sociais explodiram mais uma vez com a repercussão de um caso ocorrido em 12 de novembro de 2023, na Rodovia Fernão Dias, zona norte de São Paulo. O episódio, registrado em vídeo por um motorista que passava pelo local, mostra a reação de um policial militar aposentado, de 54 anos, ex-integrante das Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar (Rota), a uma tentativa de assalto. A ação resultou na morte de dois suspeitos e foi marcada pela contundência com que o PM agiu.





O vídeo que voltou à tona nas últimas semanas exibe cenas chocantes. Nas imagens, o policial, após entrar em luta corporal com os dois homens, dispara contra os suspeitos já caídos no chão. A gravação, compartilhada amplamente, reacendeu discussões sobre legítima defesa, uso da força e segurança pública.





O caso: tentativa de assalto frustrada





Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), a tentativa de assalto ocorreu por volta das 15h40, próximo ao acesso da Ponte Presidente Dutra. O PM aposentado estava com sua esposa em uma motocicleta quando percebeu dois homens se aproximando em outra moto. Um dos suspeitos teria anunciado o assalto, apontando uma arma para o casal.





“O policial interveio e reagiu à abordagem, atingindo os suspeitos”, afirma a nota divulgada pela SSP. Ambos os homens morreram no local, e as investigações revelaram que a motocicleta usada por eles havia sido roubada no dia anterior. O veículo foi restituído ao dono após o incidente.





O caso foi registrado como homicídio no 19º Distrito Policial (Vila Maria) com excludente de ilicitude, ou seja, ação considerada legítima defesa. O retorno do caso às discussões públicas, um ano após o ocorrido, demonstra o poder das redes sociais na perpetuação de narrativas e no acirramento de opiniões. Com milhares de compartilhamentos e comentários, as imagens seguem alimentando o debate.









