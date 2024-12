Polícia Militar apreende 10 kg de maconha durante ação em Fortaleza

A Polícia Militar do Ceará (PMCE), por meio da 2ª Companhia do 16º Batalhão (2ªCia/16ºBPM), realizou uma operação que resultou na apreensão de dez quilos de drogas durante uma ação nessa terça-feira (3). O trabalho policial ocorreu no bairro Guajerú – Área Integrada de Segurança 3 (AIS 3) de Fortaleza.





Os policiais militares patrulhavam a região, quando adentraram um terreno e localizaram dez quilos de maconha. Diante disso, o material foi apreendido e encaminhado ao 35º Distrito Policial (35º DP), unidade da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE).





Na delegacia, um procedimento foi registrado. Diligências seguem em andamento para identificar e localizar o proprietário do ilícito.





Denúncias





A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As informações podem ser direcionadas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia ou ainda via “e-denúncia”, o site do serviço 181, por meio do endereço eletrônico: https://disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br/.





As informações também podem ser encaminhadas para o telefone (85) 3101-4429, do 35º DP. O sigilo e o anonimato são garantidos.





* Com informações da Assessoria de Comunicação da PMCE