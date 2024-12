POLÍCIA CIVIL DO CEARÁ CUMPRE MANDADO DE PRISÃO DE HOMEM QUE GUARDAVA FUZIS E DROGAS EM SOBRAL

Um homem foi preso na tarde de hoje, em Sobral, após investigação da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (DRACO) da Polícia Civil do Ceará. Com o apoio do Núcleo Avançado de Inteligência da Delegacia de Sobral (NAI), foi possível identificar a pessoa que seria o responsável pela guarda de 03 fuzis, carregadores e quantidade de drogas, em agosto de 2024, no bairro Cohab III.





Após trabalhos do Departamento de Inteligência Policial (DIP), o Núcleo de Combate ao Crime Organizado (NCCO) e o Núcleo Operacional (NUOP), ambos da Delegacia Regional de Sobral chegaram até um apartamento, no Residencial Caiçara, onde foi encontrado o suspeito de 27 anos, que não esboçou resistência.





Relembre o caso: No dia 18 de agosto de 2024, equipes o BEPI-COTAR e do COTAM, da PMCE, encontraram três fuzis, nove carregadores, 50 munições Cal.556, 50 munições Cal.380, 140 munições Cal.38, aparelhos celulares, balanças de precisão, uma quantidade de drogas e uma quantia em dinheiro, em um imóvel no bairro Cohab III. Com o avanço das investigações pela Polícia Civil, chegou-se até o responsável pelo imóvel e pelo material apreendido.









Esta é a 44ª prisão do NCCO em 2024.





Importante destacar ainda a participação da população por meio de denúncias anônimas ao WhatsApp da Delegacia Regional de Sobral pelo número (88) 3677-4711 ou pelo telefone 181. O sigilo e o anonimato são garantidos.





Polícia civil Sobral