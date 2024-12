Policial que agrediu jovem em abordagem é afastado da Polícia Militar

Na nota, a PM afirma que “a Corporação não compactua com nenhum desvio de conduta de seus integrantes”.

A Polícia Militar do Ceará (PM-CE), informou através de nota que o policial militar que agrediu um jovem de 18 anos na tarde dessa quarta-feira (4), por volta das 16h, em uma abordagem no bairro Padre Palhano, foi afastado das funções operacionais. Ainda segundo a corporação, o afastamento do agente ocorre de forma preliminar, e que o “procedimento apuratório” vai ser instaurado para averiguar a ocorrência.





Em nota, a PM afirma ainda que “a Corporação não compactua com nenhum desvio de conduta de seus integrantes, bem como, preza, incansavelmente, pela dignidade da pessoa humana e o respeito a todos, especialmente quando da realização de suas ações”.





A Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos da Segurança Pública e Sistema Penitenciário (CGD) ressaltou também em nota que investigará o caso no âmbito administrativo.





O caso aconteceu quando o jovem que transitava em uma moto foi abordado pelos agentes e teria desferido palavrões contra a equipe, de acordo com a versão dos policiais.





A ação, que foi flagrada por câmera de segurança, ocorreu na calçada de uma residência onde estavam o pai e a mãe do rapaz. No vídeo é possível ver quatro agentes saindo da viatura e um deles falando para o pai do jovem o motivo da abordagem. O rapaz sai para a calçada e coloca as mãos na cabeça quando o policial lhe dá socos no rosto causando sangramento.





A mãe do rapaz agredido começa a discutir com o agente autor da agressão e outras pessoas chegam em apoio à família. O Portal Paraíso não tem a identificação dos envolvidos.





Por Edwalcyr Santos / Sistema Paraíso