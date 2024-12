PRF afasta agentes envolvidos em ação que terminou com jovem baleada na cabeça na véspera de Natal

A Corregedoria-Geral da Polícia Rodoviária Federal determinou o afastamento dos agentes envolvidos em uma ação que resultou em uma jovem de 26 anos baleada na cabeça, na BR-040, na terça-feira (24), véspera de Natal.





Em nota, a PRF lamentou o ocorrido e informou que os policiais foram afastados preventivamente de todas as atividades operacionais.





A Coordenação-Geral de Direitos Humanos da PRF está acompanhando o caso e prestando assistência à família da vítima, Juliana Leite Rangel. Além disso, a PRF está colaborando com a Polícia Federal no fornecimento de informações para as investigações.





Juliana estava a caminho de Itaipu, Niterói, para passar o Natal com familiares, quando o veículo foi atingido por disparos em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Seu pai, Alexandre Rangel, de 53 anos, que dirigia o carro, afirmou que ao ouvir a sirene do veículo policial, ele ligou a seta para sinalizar a intenção de encostar. Porém, os agentes já começaram a disparar assim que saíram do carro.





“Falei para a minha filha: ‘Abaixa, abaixa’. Eu abaixei, meu filho deitou no fundo do carro, mas infelizmente o tiro pegou na minha filha. Eles já desceram do carro perguntando: ‘Porque você atirou no meu carro?’. Só que nem arma eu tenho, como é que eu atirei em você?”, contou Alexandre.





Juliana foi levada ao Hospital Adão Pereira Nunes, onde passou por cirurgia. De acordo com a prefeitura de Duque de Caxias, seu estado de saúde é considerado gravíssimo. Alexandre também foi baleado na mão esquerda, mas não sofreu fraturas e recebeu alta na noite de terça-feira.





(Gazeta Brasil)