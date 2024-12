TRAGÉDIA NA BR-116 : Sobe para 41 mortos e condutor da carreta com habilitação vencida segue desaparecido

Colisão entre ônibus, carreta e carro deixa rastro de destruição em Teófilo Otoni; investigações preliminares apontam negligência e excesso de peso.

Polícia Civil de Minas Gerais confirmou neste domingo, 22, que 41 corpos deram entrada no Instituto Médico-Legal (IML) de Belo Horizonte em virtude do acidente que aconteceu na madrugada de sábado, 21, na BR-116, no perímetro de Teófilo Otoni, cidade a cerca de 445 quilômetros da capital mineira. O número inicial de mortos divulgado pelas equipes de resgate era de 38 pessoas, mas, com o término da o da operação a quantidade subiu.





O acidente envolveu uma carreta, um ônibus e um carro. Há duas hipóteses para o acidente, que serão confirmadas ou descartadas após as perícias. Uma, que é considerada até o momento a mais provável, é de que um bloco de granito teria caído da carreta e atingido o ônibus; a outra é de que o ônibus é que teria batido na carreta por conta de um pneu estourado. O carro entrou na dinâmica do acidente depois desse primeiro momento. A colisão provocou um incêndio e as vítimas morreram carbonizadas.





O ônibus transportava 45 passageiros que haviam saído de São Paulo capital com destino a Vitória da Conquista, cidade do sul da Bahia. Dentre eles, 37 morreram na hora do acidente, nove chegaram a ser levados em estado grave para receber atendimento médico e uma pessoa morreu a caminho do socorro. Os passageiros do carro sobreviveram e já foram liberados. O condutor da carreta está desaparecido e a Polícia o procura. Ele estava com a habilitação vencida há dois anos e suspeita-se que ele carregava excesso de peso na carreta, o que pode ter contribuído com o acidente. A identidade dele não foi divulgada. No passado, ele já foi abordado em uma blitz e se recusoua fazer o teste do bafômetro.





Via blog César Wagner