URGENTE! POLÍCIA CIVIL PRENDE LÍDERES E INTEGRANTES DE FACÇÃO CRIMINOSA EM SOBRAL

Uma operação da Polícia Civil foi desencadeada no bairro Dom José, em Sobral, com o objetivo de desarticular um grupo criminoso ligado ao Comando Vermelho, de origem carioca.





A ação resultou na prisão de líderes e membros da organização. Segundo informações obtidas, a Vara de Delitos de Fortaleza expediu mandados de prisão preventiva contra Tiago da Silva Torres, Roberto da Costa Albuquerque, Francisca Kelly do Nascimento Paula e Denis de França Araújo, além de outros envolvidos que ainda não tiveram suas identidades reveladas.





De acordo com as autoridades, os indivíduos presos são figuras conhecidas na cidade de Sobral por suas atividades ilícitas. A operação segue em andamento no bairro Dom José para cumprir os demais mandados de prisão preventiva expedidos pela Justiça Estadual.





A Polícia Civil segue monitorando o grupo para desarticular completamente suas atividades na região.





Mais detalhes a qualquer momento!





Fonte: Sobral Online