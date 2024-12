Vídeo: Ponte que ligava Maranhão e Tocantins desaba sobre rio; veja momento exato do desabamento

A ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira (Ponte JK), que ligava os estados do Maranhão e do Tocantins desabou neste domingo (22). O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) alertou para a interdição total da BR-226 no trecho, que passa sobre o rio Tocantins.





– O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) alerta para interdição total na BR-226/TO, na ponte sobre o Rio Tocantins, neste domingo (22). O vão central da ponte que liga as cidades de Estreito (MA) e de Aguiarnópolis (TO), com 533 metros de extensão, cedeu nesta tarde – informou o órgão em nota.





O DNIT não informou se há vítimas. O portal Diário Tocantinense informou, com base em relatos de moradores da região, que um caminhão carregado passava pelo local e teria caído no rio após a estrutura ceder.





Momentos depois, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que três caminhões caíram na água no desabamento e uma pessoa morreu.