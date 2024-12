Três homens são presos em tentativa de sequestro na fazenda do Pastor Valdemiro Santiago

Na manhã desta sexta-feira (6), uma tentativa de sequestro na fazenda do pastor Valdemiro Santiago, localizada em Santa Isabel, na Grande São Paulo, foi frustrada graças à intervenção rápida da Polícia Militar. Seis homens armados invadiram a propriedade com a intenção de sequestrar a filha do religioso, mas três suspeitos foram detidos e as buscas pelos outros envolvidos continuam.





De acordo com a Polícia Militar, por volta das 10h30, o Centro de Operações Policiais Militares (Copom) foi acionado sobre um possível roubo na fazenda. Durante a chegada ao local, a equipe policial encontrou dois dos suspeitos na Via das Uvas, uma rua próxima à propriedade. Ao abordá-los, um dos homens revelou que outros seis comparsas estavam na fazenda esperando a chegada da filha do pastor para realizarem o sequestro. Ele confessou ainda que estava na via para oferecer fuga aos outros criminosos.





Assim que os policiais chegaram à fazenda, os seis suspeitos fugiram para a mata, o que gerou uma grande operação para localizá-los. O Águia da Polícia Militar, o Comando de Operações Especiais (COE) e o Canil foram acionados para ajudar nas buscas. Durante a operação, um funcionário da fazenda foi encontrado desaparecido na mata com os suspeitos. A polícia seguiu até a residência do trabalhador e encontrou malas prontas para viagem, o que levantou suspeitas de seu envolvimento no crime. Após ser localizado, o funcionário tentou fugir, mas foi abordado pela polícia. Ele estava com uma bolsa contendo objetos pertencentes à propriedade e foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Santa Isabel.





O caso ocorreu no mesmo dia em que um encontro de pastores estava previsto para acontecer na fazenda, o que indicava que a filha do pastor Valdemiro Santiago poderia estar no local. A Polícia Militar segue as investigações para localizar os outros suspeitos que ainda estão foragidos.





(Gazeta Brasil)