Vereador joga sacola com R$ 220 mil pela janela antes de ser preso pela PF na Bahia

Na manhã desta terça-feira (10), o vereador Francisco Nascimento (União-BA), conhecido como Franscisquinho, foi preso pela Polícia Federal (PF) durante a deflagração da Operação Overclean, que investiga um esquema de desvios de verbas públicas envolvendo o Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS). Antes de ser detido, o parlamentar tentou se livrar de uma sacola contendo mais de R$ 220 mil em espécie, arremessando-a pela janela de seu apartamento em Salvador. No entanto, os agentes conseguiram recuperar o dinheiro.





Franscisquinho é um dos 17 alvos de mandados de prisão preventiva emitidos no âmbito da operação, que também incluiu 43 mandados de busca e apreensão e ordens de sequestro de bens nos estados da Bahia, Tocantins, São Paulo, Minas Gerais e Goiás. Até o momento, 15 prisões foram confirmadas.









Primo de deputado federal





Francisco Nascimento, eleito vereador na cidade de Campo Formoso (BA) com 2.250 votos, é primo do deputado federal Elmar Nascimento (União-BA). Antes de assumir o cargo no legislativo municipal, ele atuou como secretário-executivo da prefeitura de Campo Formoso.





De acordo com as investigações conduzidas pela PF, Ministério Público Federal (MPF), Receita Federal e Controladoria-Geral da União (CGU), o grupo criminoso é acusado de fraudar licitações, desviar recursos públicos, praticar corrupção e lavar dinheiro. Durante o período apurado, estima-se que a organização tenha movimentado cerca de R$ 1,4 bilhão, sendo R$ 825 milhões em contratos firmados com órgãos públicos somente em 2024.





(Gazeta Brasil)