A POLÍCIA CIVIL DE SOBRAL NÃO PARA DE TRABALHAR E REALIZA MAIS UMA PRISÃO!

Na tarde de hoje, 15/01/2025, o Núcleo de Homicídios e Proteção à Pessoa (NHPP) de Sobral e o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Fortaleza deram cumprimento simultâneo a dois mandados de prisão preventiva na cidade de Sobral/CE. O primeiro mandado, cumprido pelo NHPP, é referente a um crime de homicídio doloso qualificado consumado (artigo 121, §2º, IV do CP) ocorrido na data de 24 de novembro de 2024, nesta cidade de Sobral, no local conhecido como “Beco do Cotovelo”. O segundo mandado, cumprido pela equipe do DHPP, refere-se a um caso de violência doméstica.





Realizados os procedimentos legais, os presos foram encaminhados para a penitenciária de Sobral e colocados à disposição do Poder Judiciário.





Importante destacar ainda a participação da população por meio de denúncias anônimas ao WhatsApp da Delegacia Regional de Sobral pelo número (88) 3677-4711 ou pelo telefone 181. O sigilo e o anonimato são garantidos.