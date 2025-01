Bolsonaro se emociona ao levar Michelle ao aeroporto de Brasília

Neste sábado (18), Jair Bolsonaro levou sua esposa, Michelle Bolsonaro, ao Aeroporto Internacional de Brasília e se emocionou. A ex-primeira-dama irá aos Estados Unidos acompanhar a posse de Donald Trump e representará o líder conservador, que ficou impedido de ir por estar com o passaporte retido.





Ao chegar no aeroporto, o casal Bolsonaro foi recebido por apoiadores. O ex-presidente deu algumas palavras e afirmou estar chateado e abalado por não ter conseguido reverter a situação.





– Enfento uma enorme perseguição política por parte de uma pessoa – disse Bolsonaro em referência ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que decidiu por não devolver o passaporte dele.





O político argumentou, dizendo que sua ida a cerimônia seria “obviamente boa”. Michelle, por sua vez, afirmou que os opositores de Jair Bolsonaro tem “medinho” do marido, mas que Deus terá misericórdia da nação brasileira.





Jair Bolsonaro está com seu passaporte retido desde fevereiro de 2024. A defesa do ex-presidente entrou com uma ação no STF para ter o documento de volta após Bolsonaro ter sido convidado para a posse de Trump, mas Moraes decidiu por rejeitar o pedido.





Para o magistrado, há um risco de fuga por parte de Bolsonaro. Moraes acompanhou a avaliação da Procuradoria-Geral da República, que entendeu que a viagem de Bolsonaro não tem interesse público, somente privado.





Donald Trump tomará posse para seu segundo mandato como presidente dos Estados Unidos na próxima segunda-feira (20). Michelle estará presente ao lado do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL).





(Pleno News)