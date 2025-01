CORPO É ENCONTRADO ENTERRADO EM ZONA DE MATA, EM UBAJARA/CE

Na manhã deste sábado, 18 de janeiro de 2025, por volta das 11h, equipes de busca com cães farejadores localizaram um corpo em uma área de mata fechada nas proximidades do bairro São Sebastião, em Ubajara.





O corpo foi encontrado em uma cova rasa, e as autoridades estão trabalhando para confirmar a identidade da vítima. A família do jovem Pablo, desaparecido recentemente, reconheceu uma camisa encontrada anteriormente no local como pertencente a ele.





A Polícia Civil está conduzindo as investigações para elucidar as circunstâncias do caso.





Com Sobral Online





