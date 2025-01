“Chateado e abalado”: Bolsonaro acompanha Michelle ao aeroporto para posse de Trump

Neste sábado (18), a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro embarcou no aeroporto de Brasília rumo a Washington, onde representará o ex-presidente Jair Bolsonaro na cerimônia de posse de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos, marcada para a próxima segunda-feira (20). Bolsonaro, que a acompanhou até o local, declarou estar “chateado e abalado” por não poder comparecer ao evento devido à retenção de seu passaporte, determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).





Ao falar com jornalistas no aeroporto, Bolsonaro criticou a decisão de Moraes, relator do inquérito que investiga a tentativa de golpe de Estado de 2022. “Eu enfrento enorme perseguição política. Não pode uma pessoa no STF ser o dono da verdade e decidir o que faz com a vida de quem quer que seja”, afirmou. O ex-presidente também lamentou a impossibilidade de participar da posse de Trump, afirmando que havia pré-agendado reuniões com chefes de Estado durante o evento. “Estou constrangido. Queria estar com a minha esposa, mas não posso. Meu filho Eduardo vai acompanhá-la, mas eu deveria estar lá”, declarou.





Bolsonaro tentou reaver o passaporte em duas ocasiões, mas ambos os pedidos foram negados por Moraes. Segundo o ministro, as razões que levaram à apreensão do documento, em fevereiro de 2024, ainda se mantêm. À época, a Polícia Federal alegou que havia risco de fuga do ex-presidente em meio às investigações.





Michelle Bolsonaro, ao ser questionada sobre a situação do marido, afirmou que ele é alvo de perseguição política e que seus adversários têm “medo” dele. “Deus vai ter misericórdia da nossa nação. Meu marido está sendo perseguido, assim como aqueles que Deus envia serão perseguidos. Foi o maior líder da direita, e é um certo medinho que eles têm do meu marido”, disse a ex-primeira-dama antes do embarque.





A posse de Donald Trump marca seu retorno à presidência dos Estados Unidos e será realizada na segunda-feira (20).