Estes são os 33 reféns que serão libertados na primeira fase do cessar-fogo em Gaza

O governo de Israel notificou nesta sexta-feira as famílias dos 33 reféns israelenses que deverão ser libertados na primeira fase do acordo de cessar-fogo em Gaza. Os casos, considerados “humanitários”, incluem mulheres, crianças, idosos e pessoas enfermas.









Informações sobre os Reféns





Israel ainda não foi informado sobre quantos dos 33 reféns estão vivos, embora se espere que a maioria esteja. Um relatório completo sobre o estado de todos na lista será entregue a Israel sete dias após o início do cessar-fogo. Alguns relatos na mídia indicam que Israel insistiu em receber primeiro os reféns vivos, com os corpos sendo devolvidos posteriormente.









Ordem de Liberação e Cronograma





A ordem de liberação dos reféns ainda não é conhecida, mas espera-se que as identidades das pessoas que retornarão sejam fornecidas 24 horas antes de cada liberação. No primeiro dia do cessar-fogo, três reféns serão libertados, seguidos de quatro no sétimo dia. Subsequentemente, três reféns serão libertados a cada semana por um período de quatro semanas. Finalmente, 14 reféns serão libertados na última semana da fase um, totalizando 42 dias.

Lista de Reféns





A lista inclui 12 mulheres e crianças:





Romi Gonen, 23 anos

Emily Damari, 27 anos

Arbel Yehud, 29 anos

Doron Steinbrecher, 31 anos

Ariel Bibas, 5 anos

Kfir Bibas, 2 anos

Shiri Silberman Bibas, 33 anos

Liri Albag, 19 anos

Karina Ariev, 20 anos

Agam Berger, 21 anos

Danielle Gilboa, 20 anos

Naama Levy, 20 anos





Além disso, 10 homens mais velhos:





Ohad Ben-Ami, 58 anos

Gadi Moshe Moses, 80 anos

Keith Siegel, 65 anos

Ofer Calderon, 54 anos

Eli Sharabi, 52 anos

Itzik Elgarat, 70 anos

Shlomo Mansour, 86 anos

Ohad Yahalomi, 50 anos

Oded Lifshitz, 84 anos

Tsahi Idan, 50 anos





E mais 11 homens com menos de 50 anos:





Hisham al-Sayed, 36 anos

Yarden Bibas, 35 anos

Sagui Dekel-Chen, 36 anos

Yair Horn, 46 anos

Omer Wenkert, 23 anos

Sasha Trufanov, 28 anos

Eliya Cohen, 27 anos

Or Levy, 34 anos

Avera Mengistu, 38 anos

Tal Shoham, 39 anos

Omer Shem-Tov, 22 anos

Exclusão e Segunda Fase





Uma pessoa que estava na lista divulgada por um meio de comunicação saudita e que não está na lista de liberação é Youssef Hamis Ziyadne, 54 anos, que foi confirmado morto em cativeiro na semana passada e cujo corpo foi recuperado pelo IDF.





O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu minimizou a lista quando foi divulgada pela mídia no início do mês, dizendo que era uma lista que Israel havia fornecido aos países mediadores em julho.





Além dos 33 reféns na lista, mais 65 pessoas estão sob custódia do Hamas, muitas das quais já faleceram. Esses reféns devem ser devolvidos como parte de uma segunda fase do acordo, se ocorrer, que também veria um cessar-fogo permanente em Gaza.





(Gazeta Brasil)