Cearense é preso durante operação em SP e mais de uma tonelada de drogas é apreendida

Um homem, de 24 anos, que estava foragido da Justiça cearense, foi preso em uma operação coordenada pelas Forças de Segurança da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS/CE), com apoio das Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado (FICCO) do Ceará e de São Paulo. Além disso, 1,3 toneladas de entorpecentes foram apreendidos. Uma mulher, de 21 anos, também foi presa em flagrante. Ambos os suspeitos foram capturados no estado de São Paulo–SP.





Os trabalhos foram realizados em conjunto por equipes da Coordenadoria de Inteligência (Coin) da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS/CE), da Sub Agência de Inteligência (SAI) do Batalhão Especializado em Policiamento do Interior (BEPI) da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Delegacia Municipal de Alto Santo da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE). A ação policial também contou com o apoio das Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado (FICCO) do Ceará e de São Paulo, do Serviço de Inteligência e do Comando e Operações Especiais (COE) da Polícia Militar do Estado de São Paulo (PMESP).





As informações foram repassadas pela Coordenadoria de Inteligência (Coin) da SSPDS e culminaram na identificação do suspeito que estava residindo em uma cidade no estado de São Paulo. Com as informações confirmadas, foi representado ao Poder Judiciário pelos mandados de prisão e de busca e apreensão domiciliar em desfavor dele.





O alvo dos trabalhos policiais foi capturado na cidade de Campo Limpo Paulista, no estado de São Paulo–SP. Contra ele, havia um mandado de prisão preventiva expedido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE). Ele estava sendo investigado por envolvimento em diversos crimes no Ceará, como homicídio, roubo, receptação, associação criminosa, posse ou porte ilegal de arma de fogo e tráfico ilícito de drogas. Além da participação nos crimes citados, o homem também é apontado como responsável pela tentativa de instalação de um grupo criminoso de origem carioca no Ceará.





Via CN7