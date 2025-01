Estudante cearense de escola pública militar é aprovada na Universidade de Harvard, nos EUA

A aluna, moradora do bairro Papicu, de Fortaleza, em 2025 entrará na instituição de ensino que é uma das mais prestigiadas do mundo.





O processo, que começou a ser idealizado ainda no 9º ano do ensino fundamental, em 2021, teve um desfecho positivo em dezembro de 2024: a estudante cearense Maria Clara Souza Rocha, de 19 anos, que desde o ensino fundamental é aluna do Colégio Militar de Fortaleza, foi aprovada para cursar graduação na Universidade de Harvard, sediada nos Estados Unidos.





A instituições é uma das mais prestigiadas do mundo. Foi lá que os presidentes norte-americanos John Kennedy, George W. Bush e Barack Obama, dentre outras figuras públicas expressivas, estudaram.





O resultado da aprovação na Universidade de Harvard, relata Maria Clara Souza, chegou nas primeiras semanas de dezembro. Um comunicado enviado por e-mail pelo Comitê de Admissões da instituição informou a aprovação da estudante, moradora do bairro Papicu, em Fortaleza, e egressa da rede pública federal. No entanto, os esforços para a adesão na instituição norte-americana começaram muito antes.





A forma de escolha da futura formação nos Estados Unidos é diferente do modelo brasileiro. Para estudar em Harvard, Maria Clara selecionou uma área de interesse e no primeiro ano deve ter uma série de disciplinas de temas amplos dentro da área de relações internacionais. Já no segundo ano, ela, de fato, escolherá qual curso seguirá.





Para conseguir ser admitida em Harvard, a cearense teve que atender uma série de critérios previstos no modelo de seleção norte-americano. Logo, explica, “não bastava o desempenho na sala de aula”, tampouco as realizações “só” do 3º ano do Ensino Médio cursado em 2024. Foi preciso comprovar a participação em uma série de atividades como debates e conferências juvenis. Outro ponto é o domínio da língua inglesa que, segundo ela, desde o fundamental já era foco de seus aprendizados e treinamentos.





As demandas do processo seletivo incluem:





Um teste padronizado – Scholastic Aptitude Test (SAT), uma espécie de “prova” de admissão;

Um teste de proficiência de língua inglesa;

O cadastro do currículo no qual constam participações em diversas atividades extra-sala, como conferências e olimpíadas;

A elaboração de redações contando a própria história de vida e;

O envio de cartas de recomendações da escola e dos professores.

Tudo isso, explica a estudante, foi feito no decorrer de 2024 e cadastrado em uma plataforma virtual até outubro de 2024. A prova de admissão com 54 questões de inglês e 44 de matemática foi realizada em agosto do ano passado. Esse teste é gerenciado por uma instituição norte-americana e foi aplicado em Fortaleza, em uma universidade particular.





Fonte- Diário do Nordeste