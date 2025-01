Agricultores de Aracatiaçu recebem trator agrícola climatizado

O veículo foi adquirido através de uma emenda parlamentar do deputado federal Moses Rodrigues.

O assentamento Fazenda Oiticica, situado no distrito de Sobral, Aracatiaçu, adquiriu através de uma emenda parlamentar do deputado federal Moses Rodrigues, com articulação do advogado José Crisóstomo Ibiapina, um trator agrícola 4×4 da marca New Holland, climatizado. O equipamento simboliza para a região um importante avanço para a mecanização agrícola dos assentamentos.





O veículo foi entregue na sede do DNOCS em Fortaleza e contou com a presença de representantes do assentamento Oiticica: Renan Felício dos Santos, Leonardo Paulo de Sousa, Renato Rodrigues dos Santos Lima e de João Paulo Maciel, representando o diretor de Desenvolvimento Tecnológico e Produção do DNOCS, Allan Galvão e Eudes Quinto de Souza, representando José Crisóstomo Ibiapina.





Para os representantes do assentamento, a mecanização dos trabalhos agrícolas representa um salto na eficiência e produtividade para os agricultores, que enfrentam desafios diários na busca por melhores condições de trabalho e maior produção.





Por Edwalcyr Santos